Terremoto nel Veronese – Scossa di Ml 4.4, con epicentro a Salizzole (Di martedì 29 dicembre 2020) Piccolo sciame sismico nella stessa zona. Poco prima altre due scosse di magnitudo inferiore. Una Scossa di Terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro nella zona del Veronese, è stata avvertita alle 15:36 in molte zone del Nord Italia, anche a Milano. Poco prima c’erano state altre due scosse con epicentro vicino a Salizzole (Verona): la Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) Piccolo sciame sismico nella stessa zona. Poco prima altre due scosse di magnitudo inferiore. Unadidi magnitudo 4.4, connella zona del, è stata avvertita alle 15:36 in molte zone del Nord Italia, anche a Milano. Poco prima c’erano state altre due scosse convicino a(Verona): la

MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 nel Veronese: avvertita anche a Milano #terremoto - SkyTG24 : Le immagini dei primi soccorsi in #Croazia, colpita da una scossa di #terremoto di magnitudo 6.4 questa mattina Una… - comunevenezia : ?? #Terremoto #Venezia ?? Alle 12.19 si è registrata una scossa di terremoto nella zona di Petrinja in #Croazia ? D… - xhemmosdimples : ovviamente gli americani di qui non sanno un cazzo e dicono un terremoto negli ultimi giorni nel 2020 come se nient… - LilithFanny : Se ripenso al terremoto di qualche anno fa, ripenso alla casa di mia nonna che è totalmente distrutta. Castelluccio… -