Terremoto in Croazia, filma in lacrime la devastazione della città dopo la scossa – Video (Di martedì 29 dicembre 2020) Subito dopo il Terremoto, che poco dopo mezzogiorno ha colpito la Croazia, questa donna ha iniziato a riprendere la devastazione del centro storico di Petrinja, la città a 50 chilometri da Zagabria, epicentro del sisma. Col cellulare in mano, ha filmato in lacrime i palazzi abbattuti e le vie ricoperte da macerie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente… - DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto, il cui epicentro si troverebbe a pochi chilometri da Zagabria, in Croazia, è stata avve… - brotesverdeshou : RT @Orazio76900111: @adrianobusolin Terremoto in Croazia, dopo Zagabria, si è sentito anche in FVG. - Silvia240907 : RT @nelloscavo: Con il cuore in Croazia. Crollati un ospedale e un asilo -