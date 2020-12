Tennis: Sinner, Berrrettini e Fognini pronti per l’esordio. Jannik e Matteo in doppio ad Antaliya, svelato il montepremi (Di martedì 29 dicembre 2020) Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Fabio Fognini sono pronti per tornare in campo. Il 2021 dei due Tennisti italiani incomincerà ad Antalya (Turchia) dove andrà in scena il primo torneo di Tennis del nuovo anno, in contemporanea con quello di Delray Beach. L’appuntamento con l’ATP 250 sul cemento della località anatolica è dal 7 al 13 gennaio e i tre azzurri saranno grandi protagonisti, punte di diamante di un buon parterre. Berrettini (numero 10 del ranking ATP), Fognini (numero 17 al mondo) e Sinner (numero 37) sono i volti più importanti insieme a quello del belga David Goffin (15), senza dimenticarsi di altri giovani stelle come l’australiano Alex De Minaur (23) e il finlandese Emil Ruusuvuori (86), oltre al tedesco Jan-Lennard ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020)Berrettini e Fabiosonoper tornare in campo. Il 2021 dei dueti italiani incomincerà ad Antalya (Turchia) dove andrà in scena il primo torneo didel nuovo anno, in contemporanea con quello di Delray Beach. L’appuntamento con l’ATP 250 sul cemento della località anatolica è dal 7 al 13 gennaio e i tre azzurri saranno grandi protagonisti, punte di diamante di un buon parterre. Berrettini (numero 10 del ranking ATP),(numero 17 al mondo) e(numero 37) sono i volti più importanti insieme a quello del belga David Goffin (15), senza dimenticarsi di altri giovani stelle come l’australiano Alex De Minaur (23) e il finlandese Emil Ruusuvuori (86), oltre al tedesco Jan-Lennard ...

