Speranza | “Vaccino obbligatorio? L’Italia si spaccherebbe in due curve di ultrà”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il ministro della Salute Roberto, ai microfoni de “La Stampa“, ha parlato dei progressi nella lotta contro il Covid-19: “Grazie alabbiamo l’arma per vincere la guerra, ma non dobbiamo illuderci di aver già vinto. La ripartizione tra le dosi la decide l’Unione Europea perciò la polemica con la Germania è una stupidaggine. Se arrivasse anche ildi AstraZeneca potremmo raggiungere la FaseUno già ad aprile con 13 milioni di vaccinati“. Sull’ipotesi di rendere ilha detto: “Scoppierebbe uno scontro ideologico immediatamente con il paese spaccato in due. Non aiuterebbe in alcun modo a risolvere il problema“. SportFace.