‘Sii pinguina’ | la base per una nuova pedagogia E le blogger di Mammadimerda lo sanno bene

(Di martedì 29 dicembre 2020) Controcultura pedagogica che sfida il senso comune. Uno studio prodotto da un candidato al Phd dell’Università Bicocca analizza il dissacrante blog, ormai “fenomeno”, e ne studia il potenziale. Anzi, più che potenziale, la potenza, visto che il gioco di opporsi stoicamente alla morale “montessoriana” per ammettere – e soprattutto condividere – la propria imperfezione è non solo un successo. E’ – anche – il caso del 2020. Anno nel quale alle donne ne sono successe di tutte, e l’esser “pinguina” è diventato il leitmotiv di tante mamme disperate, ironiche o, come le definiscono loro, “inadeguate”. Cosa vuol dire esser “pinguina”? Il claim introdotto da Francesca Fiore e Sarah Malnerich – oggi il lizza per la medaglia di “torinese” dell’anno – significa comportarsi come le mamme dei pinguini, che una volta partorito “affidano” l’uovo al maschio che coverà, ...