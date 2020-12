Sanremo 2021, ipotesi pubblico in quarantena su una nave da crociera. Amadeus: “La consideriamo” (Di martedì 29 dicembre 2020) Con l’annuncio ufficiale dei Big e dei Giovani in gara, il Festival di Sanremo 2021 è entrato nel vivo. Eppure tante sono le incognite sulla 71esima edizione, prevista dal 2 al 6 marzo. Interrogativi in attesa di una risposta, condizionati ovviamente dalla pandemia di Covid. L’idea, o quanto meno la speranza, è che questo Sanremo rappresenti simbolicamente la ripartenza dell’Italia dopo un anno così tribolato. Su un punto il direttore artistico e conduttore Amadeus e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta sono irremovibili: un Sanremo senza pubblico è impensabile. E allora bisogna ingegnarsi per garantire la presenza delle persone per cinque serate all’interno del teatro Ariston, ovviamente in massima sicurezza. Tra le ipotesi che si stanno prendendo in considerazione ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020) Con l’annuncio ufficiale dei Big e dei Giovani in gara, il Festival diè entrato nel vivo. Eppure tante sono le incognite sulla 71esima edizione, prevista dal 2 al 6 marzo. Interrogativi in attesa di una risposta, condizionati ovviamente dalla pandemia di Covid. L’idea, o quanto meno la speranza, è che questorappresenti simbolicamente la ripartenza dell’Italia dopo un anno così tribolato. Su un punto il direttore artistico e conduttoree il direttore di Rai 1 Stefano Coletta sono irremovibili: unsenzaè impensabile. E allora bisogna ingegnarsi per garantire la presenza delle persone per cinque serate all’interno del teatro Ariston, ovviamente in massima sicurezza. Tra leche si stanno prendendo in considerazione ...

