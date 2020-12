Ricevuto il secondo avviso via SMS del regalo Amazon ma è solo l’ultima truffa del 2020 (Di martedì 29 dicembre 2020) Ci risiamo, anche in quest’ultima parte del 2020: sta giungendo a molti italiani il presunto secondo avviso via SMS del regalo Amazon da ritirare, dopo essere stati sorteggiati tra tanti clienti perché meritevoli di uno speciale dono. Non è la prima volta che, proprio nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle. una comunicazione di questo tipo diventa virale ed è chiaro ai più ma purtroppo non a tutti che ci troviamo di fronte ad un tentativo di raggiro e di truffa. Il messaggio che in molti stanno ricevendo in queste ore e pure segnalato dall’account Facebook della Polizia Postale è quello visibile nell’immagine di apertura articolo. In particolar modo nell’SMS Ricevuto si parla di secondo avviso per ritirare il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Ci risiamo, anche in quest’ultima parte del: sta giungendo a molti italiani il presuntovia SMS delda ritirare, dopo essere stati sorteggiati tra tanti clienti perché meritevoli di uno speciale dono. Non è la prima volta che, proprio nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle. una comunicazione di questo tipo diventa virale ed è chiaro ai più ma purtroppo non a tutti che ci troviamo di fronte ad un tentativo di raggiro e di. Il messaggio che in molti stanno ricevendo in queste ore e pure segnalato dall’account Facebook della Polizia Postale è quello visibile nell’immagine di apertura articolo. In particolar modo nell’SMSsi parla diper ritirare il ...

