Renzi passa dal "Ciaone" al "Ciao" e lancia a Conte un altro ultimatum. Il leader di Iv espone le sue priorità sul Recovery Plan (Di martedì 29 dicembre 2020) Patti chiari e amicizia lunga: se il premier Giuseppe Conte non dovesse prendere in considerazione le proposte di Italia Viva sulla gestione dei fondi del Next generation Eu in arrivo dall'Europa e una serie di punti, come la delega dei servizi segreti o il ricorso al Mes "le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scafarotto si dimetteranno". Su questo Matteo Renzi è esplicito: "Se non c'è l'accordo è evidente che faranno senza di noi". Archiviata dallo stesso premier l'idea di una task force composta da 6 manager e 300 esperti per gestire i 209 miliardi del Recovery, la vera partita si gioca su tre fronti. Nella conferenza stampa organizzata ieri in Senato, Renzi – che proprio sul fronte della struttura di gestione dei soldi nelle ultime settimane aveva puntato i piedi – ha presentato il ...

