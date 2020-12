Michele Santoro è morto: la tragedia in bici per schivare un cane (Di martedì 29 dicembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Non ce l'ha fatta Michele Santoro, il ragazzo di 15 anni che lo scorso 22 dicembre aveva avuto un grave incidente in bicicletta a Montella, nella provincia di Avellino: il giovane è purtroppo deceduto ieri all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove era ricoverato in condizioni di salute molto gravi, in Rianimazione. La notizia ha sconvolto la comunità di Montella, che da giorni pregava per lui e si era stretta intorno alla famiglia. "Michele ci ha lasciati! La perdita di una giovane vita, stroncata da un crudele e ingiusto destino, suscita in tutta la Comunità montellese sgomento e indicibile dolore. (Continua..) Facendoci interpreti di un sentimento collettivo, ci uniamo all’immenso dolore dei genitori, dei familiari e degli amici tutti, con sincera ... Leggi su howtodofor (Di martedì 29 dicembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Non ce l'ha fatta, il ragazzo di 15 anni che lo scorso 22 dicembre aveva avuto un grave incidente incletta a Montella, nella provincia di Avellino: il giovane è purtroppo deceduto ieri all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove era ricoverato in condizioni di salute molto gravi, in Rianimazione. La notizia ha sconvolto la comunità di Montella, che da giorni pregava per lui e si era stretta intorno alla famiglia. "ci ha lasciati! La perdita di una giovane vita, stroncata da un crudele e ingiusto destino, suscita in tutta la Comunità montellese sgomento e indicibile dolore. (Continua..) Facendoci interpreti di un sentimento collettivo, ci uniamo all’immenso dolore dei genitori, dei familiari e degli amici tutti, con sincera ...

