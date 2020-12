Jack Grealish e i calzettoni abbassati | “Una volta feci la lavatrice e si restrinsero La stagione andò bene e ora…”

(Di martedì 29 dicembre 2020) Cosa si nasconde dietro il curioso "outfit" deibassi di? A spiegarlo è stato lo stesso calciatore dell'Aston Villa e della Nazionale inglese ai microfoni Birmingham Live. Il talento classe 1995 è senza dubbio tra i migliori calciatori della Premier League e il suo segreto si basa su... unaandata male.e quel lavaggio "restringente"caption id="attachment 1072161" align="alignnone" width="666"(getty images)/caption"In tanti hanno accostato i mieio semplicemente più corti del normale allo stile di George Best", ha esordito. "Ma onestamente non è lui il motivo per cui li indosso così. A dire la verità tutto è ...

