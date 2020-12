Iva Zanicchi è “devastata”: la confessione sulla salute del compagno Fausto Pinna (Di martedì 29 dicembre 2020) La cantante, già fortemente provata dal covid e dalla perdita del fratello, ha svelato una notizia molto intima sullo stato di salute del marito Dopo essere stata ricoverata a causa del coronavirus e aver perso il fratello Antonio per lo stesso motivo, per Iva Zanicchi pare non esserci pace . La cantante, infatti, sta attraversando un periodo molto difficile, durante il quale non solo ha dovuto fare i conti con il coronavirus e con il lutto, ma deve anche affrontare un altro grave problema che attanaglia la sua vita : la malattia del suo storico compagno Fausto Pinna. Le confessioni della Zanicchi sul compagno Fausto Pinna La Zanicchi, nonostante avesse tenuto fino ad ora questo segreto con sé, alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 29 dicembre 2020) La cantante, già fortemente provata dal covid e dalla perdita del fratello, ha svelato una notizia molto intima sullo stato didel marito Dopo essere stata ricoverata a causa del coronavirus e aver perso il fratello Antonio per lo stesso motivo, per Ivapare non esserci pace . La cantante, infatti, sta attraversando un periodo molto difficile, durante il quale non solo ha dovuto fare i conti con il coronavirus e con il lutto, ma deve anche affrontare un altro grave problema che attanaglia la sua vita : la malattia del suo storico. Le confessioni dellasulLa, nonostante avesse tenuto fino ad ora questo segreto con sé, alla ...

LegaSalvini : IVA ZANICCHI CONTRO IL GOVERNO - storie_italiane : “Dobbiamo informare sul vaccino come abbiamo fatto per le mascherine” @iva_zanicchi in collegamento telefonico a… - Tso95203639 : @storie_italiane @Agenzia_Ansa erano altre malattie Iva zanicchi quelle si che erano da vaccinare e pericolose ci h… - Mikepub1 : RT @Teresat14547770: Covid mutato, Iva Zanicchi inchioda Conte: 'Si sapeva da settembre. Si deve solo vergognare' - - mattefloxacin88 : I terrestri del 3000 d.c che troveranno i nostri tweet su Iva Zanicchi sotto ipnosi: -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi Iva Zanicchi, così dopo il coronavirus: "Non riesco a fare nulla, devastata", una terribile testimonianza Liberoquotidiano.it GFVip, Tommaso Zorzi fa le fotocopie per Maria De Filippi

Tommaso Zorzi disposto a fare "fotocopie e caffè" per Maria De Filippi, il suo idolo indiscusso della tv. Per la 29esima puntata, il GFVip si è giocato l'asso nella manica, con un'ospitata d'eccezione ...

Iva Zanicchi confessa le conseguenze del Covid: “Sono molto giù”

Iva Zanicchi torna a parlare delle conseguenze del Covid-19: "Sono molto giù" L'Aquila di Ligonchio aveva fatto spaventare tutti, beccandosi il ...

Tommaso Zorzi disposto a fare "fotocopie e caffè" per Maria De Filippi, il suo idolo indiscusso della tv. Per la 29esima puntata, il GFVip si è giocato l'asso nella manica, con un'ospitata d'eccezione ...Iva Zanicchi torna a parlare delle conseguenze del Covid-19: "Sono molto giù" L'Aquila di Ligonchio aveva fatto spaventare tutti, beccandosi il ...