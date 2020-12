Grande Fratello VIP, Maria De Filippi entra nella casa e saluta tutti tranne un concorrente, tutti se ne accorgono e il web … (Di martedì 29 dicembre 2020) Maria De Filippi viene, da sempre, definita la “Queen” della televisione. E’ una donna forte, sicura decisa che dà l’idea di esser molto materna, di saper ascoltare, comprendere, perdonare ma mai di farsi prendere in giro. Per questo che è davvero amata da tutti, soprattutto i ragazzi che parlerebbero con lei per ore. Maria De Filippi entra nella casa del Grande Fratello e saluta tutti tranne un concorrente Ieri, durante la puntata de “Il Grande Fratello vip”, Maria De Filippi, in collegamento dallo studio di “Amici”, è intervenuta innanzitutto ... Leggi su baritalianews (Di martedì 29 dicembre 2020)Deviene, da sempre, definita la “Queen” della televisione. E’ una donna forte, sicura decisa che dà l’idea di esser molto materna, di saper ascoltare, comprendere, perdonare ma mai di farsi prendere in giro. Per questo che è davvero amata da, soprattutto i ragazzi che parlerebbero con lei per ore.DedelunIeri, durante la puntata de “Ilvip”,De, in collegamento dallo studio di “Amici”, è intervenuta innanzitutto ...

