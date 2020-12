Grande Fratello Vip 5: tra Dayane Mello e Giulia Salemi è scontro aperto dopo la puntata (Di martedì 29 dicembre 2020) Dayane Mello contro tutti nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 e gli strascichi della puntata riecheggiano nella furiosa lite mattutina con Giulia Salemi. Dayane Mello ha una nemica in più al Grande Fratello Vip 5: è Giulia Salemi che, dopo quanto appreso ieri sera nel corso della puntata in diretta su Canale 5, ha sfogato tutto il proprio risentimento verso la modella brasiliana nella mattinata di oggi. Come si vede nella clip integrale, le due stavano trascorrendo un momento di relax in cortile, scortate dai fedeli Pierpaolo Pretelli e Giacomo Urtis, quando hanno ricominciato a parlare di quanto accaduto ieri ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 dicembre 2020)contro tutti nell'ultimadelVip 5 e gli strascichi dellariecheggiano nella furiosa lite mattutina conha una nemica in più alVip 5: èche,quanto appreso ieri sera nel corso dellain diretta su Canale 5, ha sfogato tutto il proprio risentimento verso la modella brasiliana nella mattinata di oggi. Come si vede nella clip integrale, le due stavano trascorrendo un momento di relax in cortile, scortate dai fedeli Pierpaolo Pretelli e Giacomo Urtis, quando hanno ricominciato a parlare di quanto accaduto ieri ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Rosalinda e Dayane separate in Casa: la fine di una grande amicizia #grandefratellovip5… - VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - _mafallafinita : Dai raga prima dicevano che Can Yaman sarebbe stato un concorrente dle grande fratello, io non ci crederei più di tanto a questo articoli - missvngfra : Luca Onestini Giulia De Lellis Andrea Zelletta abbiamo capito che chi partecipa ad uomini e donne non può partecip… -