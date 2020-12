Emma Marrone con la flebo attaccata al braccio: il messaggio commovente (Di martedì 29 dicembre 2020) Emma Marrone mostra una foto con la flebo attaccata al braccio e il suo messaggio commuove inevitabilmente i followers Emma Marrone con la flebo sulla mano: il messaggio commoventeEmma Marrone è sicuramente una delle cantanti più apprezzata nel panorama musicale italiano. La sua carriera ha avuto inizio ad Amici, programma di Maria De Filippi che ha vinto meritatamente al termine di un percorso che, già all’epoca, la fece maturare molto. Negli anni è sempre rimasta così, come la conoscevamo. Grinta, coraggio e tanta passione per il proprio lavoro: Emma non è mai cambiata nemmeno di una virgola. La popolarità non ha modificato il suo ... Leggi su altranotizia (Di martedì 29 dicembre 2020)mostra una foto con laale il suocommuove inevitabilmente i followerscon lasulla mano: ilè sicuramente una delle cantanti più apprezzata nel panorama musicale italiano. La sua carriera ha avuto inizio ad Amici, programma di Maria De Filippi che ha vinto meritatamente al termine di un percorso che, già all’epoca, la fece maturare molto. Negli anni è sempre rimasta così, come la conoscevamo. Grinta, coraggio e tanta passione per il proprio lavoro:non è mai cambiata nemmeno di una virgola. La popolarità non ha modificato il suo ...

