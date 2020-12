Diletta Leotta: “riposati e sii grato”. Il web impazzisce (Di martedì 29 dicembre 2020) La bellissima Diletta Leotta, in tutto il suo splendore, nell’ultimo post invita a riposare e ad essere grati. Posa seducente vestito succinto e panorama mozzafiato web sourceSiamo ancora nel pieno del periodo di Festa ma il Natale appena trascorso ha provato un po tutti. Questi ultimi giorni dell’orribile 2020, per chi se lo può permettere, andrebbero vissuti all’insegna del riposo. Anzi come ci suggerisce Diletta Leotta con il suo ultimissimo post, bisognerebbe riposarsi ed essere grati. La giornalista di Dazn ne ha ben donde, deve smaltire le fatiche di una lunga stagione lavorativa che le ha regalato moltissime soddisfazioni. Dalla radio al piccolo schermo, passando per i bordo campi della serie A, Diletta è riuscita a trovare il tempo per molte collaborazioni pubblicitarie (tutte di gran successo) ... Leggi su instanews (Di martedì 29 dicembre 2020) La bellissima, in tutto il suo splendore, nell’ultimo post invita a riposare e ad essere grati. Posa seducente vestito succinto e panorama mozzafiato web sourceSiamo ancora nel pieno del periodo di Festa ma il Natale appena trascorso ha provato un po tutti. Questi ultimi giorni dell’orribile 2020, per chi se lo può permettere, andrebbero vissuti all’insegna del riposo. Anzi come ci suggeriscecon il suo ultimissimo post, bisognerebbe riposarsi ed essere grati. La giornalista di Dazn ne ha ben donde, deve smaltire le fatiche di una lunga stagione lavorativa che le ha regalato moltissime soddisfazioni. Dalla radio al piccolo schermo, passando per i bordo campi della serie A,è riuscita a trovare il tempo per molte collaborazioni pubblicitarie (tutte di gran successo) ...

