Da un'idea ad un progetto: così collaboriamo tra gruppi sparsi nel mondo (Di martedì 29 dicembre 2020) Da attivista residente all'estero cercavo un modo per rendermi utile al progetto del MoVimento mettendo a frutto le mie competenze informatiche pur essendo lontano dai vari gruppi locali. L'occasione è arrivata grazie ad un incontro con Barbara Floridia e Alessandro Cacciato, impegnati nel tour di presentazione del Political Participation Canvas. Il metodo, lo sapete, è utile a fare progredire le discussioni nei gruppi di lavoro seguendo un canovaccio che lascia spazio alla creatività, ma allo stesso tempo incanala le energie dei partecipanti evitando che si disperdano in discussioni inconcludenti. Un limite del Political Participation Canvas era però, a mio avviso, il fatto di doversi trovare nello stesso luogo degli altri partecipanti di fronte al canvas appeso al muro, limitazione ancora più insormontabile per noi attivisti ...

