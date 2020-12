Covid, uno studio rileva come a Wuhan il numero di contagi sia stato 10 volte superiore ai dati ufficiali (Di martedì 29 dicembre 2020) Circa 500 mila residenti a Wuhan, la citt dove il Covid-19 si manifestato per la prima volta, potrebbero essere stati contagiati dalla malattia durante la prima ondata, un dato 10 volte superiore a ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 29 dicembre 2020) Circa 500 mila residenti a, la citt dove il-19 si manifeper la prima volta, potrebbero essere statiati dalla malattia durante la prima ondata, un dato 10a ...

chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - borghi_claudio : @BeatricePedrini Mah, a occhio lo chiedeva lui - Corriere : Il caso degli operatori sanitari in ospedali e Rsa: «Uno su 5 rifiuta il vaccino» - Damianodanny1 : Coronavirus: a Wuhan ci furono 500mila casi, non 50mila500.000 gli infettati da Covid-19 a Wuhan, 10 volte più dei… - Alfonso0070 : RT @pdnetwork: 'Quella della vaccinazione è una sfida enorme che richiede uno sforzo molto ampio da parte di tutti: istituzioni, cittadini… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid uno Covid-19, virus identificato nelle lacrime di uno studente di 11 anni. Lo studio del Policlinico di Pavia Orizzonte Scuola Coronavirus Veneto oggi: il bollettino covid del 29 dicembre

Zaia assente alla conferenza stampa per le verifiche danni del terremoto. Ci sono 191 decessi e le terapie intensive salgono a quota 397 (+10) ...

Case anziani pronte al V-Day

Quasi il 60% dei collaboratori ha manifestato l'intenzione di vaccinarsi. Maggiore l'adesione tra il personale curante ...

Zaia assente alla conferenza stampa per le verifiche danni del terremoto. Ci sono 191 decessi e le terapie intensive salgono a quota 397 (+10) ...Quasi il 60% dei collaboratori ha manifestato l'intenzione di vaccinarsi. Maggiore l'adesione tra il personale curante ...