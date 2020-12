Conte col fiatone a fine anno, il Recovery è un cantiere aperto (Di martedì 29 dicembre 2020) È un premier indebolito quello che si presenterà in conferenza stampa per parlare agli italiani nel consueto appuntamento di fine anno. Ormai è noto a tutti che i diktat che arrivano dai partiti di maggioranza mettono continuamente a repentaglio l’azione del governo. Ed è per questo che Giuseppe Conte, consapevole del fatto che non si può andare avanti in questo clima così teso, replicherà al leader di Italia Viva Matteo Renzi in diretta tv. Conte parlerà del piano vaccini, invitando tutti ad aderire, chiederà di rispettare ancora le norme di sicurezza anti-Covid e poi sarà inevitabile affrontare il tema del Recovery Plan sul quale, è il mantra del premier, il Paese si gioca la sua credibilità in Europa e nel mondo. Nessuno tuttavia esclude che quella di domani a Villa Madama possa davvero essere ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) È un premier indebolito quello che si presenterà in conferenza stampa per parlare agli italiani nel consueto appuntamento di. Ormai è noto a tutti che i diktat che arrivano dai partiti di maggioranza mettono continuamente a repentaglio l’azione del governo. Ed è per questo che Giuseppe, consapevole del fatto che non si può andare avanti in questo clima così teso, replicherà al leader di Italia Viva Matteo Renzi in diretta tv.parlerà del piano vaccini, invitando tutti ad aderire, chiederà di rispettare ancora le norme di sicurezza anti-Covid e poi sarà inevitabile affrontare il tema delPlan sul quale, è il mantra del premier, il Paese si gioca la sua credibilità in Europa e nel mondo. Nessuno tuttavia esclude che quella di domani a Villa Madama possa davvero essere ...

