Come riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 15:36 a Salizzole, in provincia di Verona, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, la terza nella giornata di martedì 29 dicembre dopo quella in Croazia delle 12.20, avvertita anche in molte parti d'Italia. https://twitter.com/INGVterremoti/status/1343931658991513603 La prima scossa, di magnitudo 3.4, era stata registrata alle ore 14.02 dalla sala sismica dell'Ingv sempre nei pressi di Salizzole, a una profondità di 11 km. La seconda, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 14:44. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose, ma il sisma è stato avvertito in diverse parti d'Italia, da nord a sud.

Ci sono state due scosse di terremoto in provincia di Verona

In giro di poco meno di un paio d'ore, sono state registrate tre scosse di terremoto vicino al comune di Salizzole, in provincia di Verona, di magnitudo crescente. L'ultima di 4.4 è stata avvertita an ...

Nuovo terremoto a Verona, magnitudo 4.4. Non ci sono danni

Una nuova scossa di terremoto, la terza in poco meno di due ore, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di ...

In giro di poco meno di un paio d'ore, sono state registrate tre scosse di terremoto vicino al comune di Salizzole, in provincia di Verona, di magnitudo crescente. L'ultima di 4.4 è stata avvertita an ...