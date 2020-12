Bridgerton: ecco perché è stata la serie più vista su Netflix a Natale (Di martedì 29 dicembre 2020) La famiglia Bridgerton al completo Shonda Rhimes fa il suo debutto ufficiale su Netflix con il primo titolo realizzato dalla casa di produzione Shondaland. Bridgerton è stato il titolo più guardato di questi ultimi giorni. La release natalizia è stata astuta e azzeccata, non c’è momento migliore dell’anno per godersi una serie o un film in costume. Siamo nella Londra dell’Età della Reggenza (1811-1820) e la famiglia Bridgerton punta tutto sul debutto di quella che viene definita “the diamond of the season”, ovvero Daphne (Phoebe Dynevor), la prima figlia femmina in età da marito. La serie è tratta dai best-seller di Julia Quinn e per quello che abbiamo capito – nulla di confermato -, verranno realizzate altre stagioni. Chris Van Dusen, lo showrunner, è un grande fan ... Leggi su amica (Di martedì 29 dicembre 2020) La famigliaal completo Shonda Rhimes fa il suo debutto ufficiale sucon il primo titolo realizzato dalla casa di produzione Shondaland.è stato il titolo più guardato di questi ultimi giorni. La release natalizia èastuta e azzeccata, non c’è momento migliore dell’anno per godersi unao un film in costume. Siamo nella Londra dell’Età della Reggenza (1811-1820) e la famigliapunta tutto sul debutto di quella che viene definita “the diamond of the season”, ovvero Daphne (Phoebe Dynevor), la prima figlia femmina in età da marito. Laè tratta dai best-seller di Julia Quinn e per quello che abbiamo capito – nulla di confermato -, verranno realizzate altre stagioni. Chris Van Dusen, lo showrunner, è un grande fan ...

