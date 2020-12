Balli bollenti per Elisa Isoardi | scatenata sulle note di “Dirty Dancing”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il 27 dicembreha compiuto 38 anni ma è stata lei a fare un regalo ai follower. Fasciata in un minidress nero attillatissimo si èdi “(I’ve had) The time of my life”, la celebre canzone che chiude il film “” in coppia con Stefano Orodei. Un ballo bollente che ha lasciato i fan a bocca aperta. Patrick Swayze e Jennifer Grey hanno fatto sognare milioni di persone con il loro ballo proibito con cui si chiude il film del 1987 diretto da Emile Ardolino. Reggere un simile confronto non è facile, mace la mette tutta in coppia con Stefano, mentre balla e sfodera il suo sex appealorme di Baby in una coreografia praticamente identica (se non per pochi passi) a quella del film. Ma non ...