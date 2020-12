Vibo Valentia, zona rossa a Fabrizia e Piscopio fino al 6 gennaio (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia ha comunicato in data 27 dicembre 2020 che nel Comune di Fabrizia e nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, si registrano focolai epidemici che destano particolare attenzione, tale da doversi ritenere utili provvedimenti restrittivi nei rispettivi territori”. Questo uno stralcio estratto dall’ordinanza firmata dal presidente facente funzioni della giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì, con cui si dispone che “sull’intero territorio del comune di Fabrizia (Vibo Valentia) e della frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, nei giorni compresi fra il 28 dicembre e il 6 gennaio 2021, si applicano le misure di “zona rossa” di cui all’articolo 3 del Dpcm 3 dicembre 2020?. Stop quindi agli spostamenti fuori dai territori interessati, se non per comprovati motivi di salute, lavoro, necessità. Leggi su dire (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia ha comunicato in data 27 dicembre 2020 che nel Comune di Fabrizia e nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, si registrano focolai epidemici che destano particolare attenzione, tale da doversi ritenere utili provvedimenti restrittivi nei rispettivi territori”. Questo uno stralcio estratto dall’ordinanza firmata dal presidente facente funzioni della giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì, con cui si dispone che “sull’intero territorio del comune di Fabrizia (Vibo Valentia) e della frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, nei giorni compresi fra il 28 dicembre e il 6 gennaio 2021, si applicano le misure di “zona rossa” di cui all’articolo 3 del Dpcm 3 dicembre 2020?. Stop quindi agli spostamenti fuori dai territori interessati, se non per comprovati motivi di salute, lavoro, necessità.

