Tutto e il contrario di tutto. Da Capua a Palù continua il Reality Show della pseudoscienza (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se non fosse realtà ma fosse un Reality Show, ci sarebbe da ridere. Purtroppo non è così, nei fatti la questione esiste, e loro ci ricamano sopra comparendo sugli schermi delle televisioni italiane. Siamo sicuri che quella fatta dai virologi sia proprio informazione scientifica? Li abbiamo sentiti fin dal principio della Pandemia affermare tutto e il contrario di tutto. Visti e rivisti. Hanno addirittura cavalcato l’onda del momento e scritto libri. Più che scienza, quella dei giorni nostri, sembrerebbe una sorta di fede, che loro, i nuovi sacerdoti dell’era Covid, professano e che ci vogliono incuclcare come dogma di verità assoluta. La scienza è infatti stata abbandonata nel momento in cui si è persa la trasparenza. Guardando ai fatti lo si ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se non fosse realtà ma fosse un, ci sarebbe da ridere. Purtroppo non è così, nei fatti la questione esiste, e loro ci ricamano sopra comparendo sugli schermi delle televisioni italiane. Siamo sicuri che quella fatta dai virologi sia proprio informazione scientifica? Li abbiamo sentiti fin dal principioPandemia affermaree ildi. Visti e rivisti. Hanno addirittura cavalcato l’onda del momento e scritto libri. Più che scienza, quella dei giorni nostri, sembrerebbe una sorta di fede, che loro, i nuovi sacerdoti dell’era Covid, professano e che ci vogliono incuclcare come dogma di verità assoluta. La scienza è infatti stata abbandonata nel momento in cui si è persa la trasparenza. Guardando ai fatti lo si ...

borghi_claudio : @lucab962 @Francesco_92_PT @MaurizioBarut Questo non è #combattere ma tutto il contrario. E' mettere la testa sotto… - stebellentani : Invece siamo un paese che ragiona al contrario. Anziché noi a chiedere rispettosamente “scusi, perché é tutto chius… - MiryanaBim : RT @vincycernic95: In tutto ciò mi ammazza che Mario sia convinto che Tommaso non se lo caghi quando è proprio il contrario e infatti Urtis… - vincycernic95 : In tutto ciò mi ammazza che Mario sia convinto che Tommaso non se lo caghi quando è proprio il contrario e infatti… - OryDf : @alexiuss11 fiorello tutte queste prese di posizione,tutte queste attrazioni su di se,tutto questo potere da estern… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto contrario Oggi scatta la tre giorni di zona “arancione”: ecco tutto quello che c’è da sapere IVG.it Covid, Fontana: «Lombardia colpita per prima e duramente saprà tornare locomotiva del Paese»

Il governatore: «Falso che alcune aziende abbiano ritirato i finanziamenti per l’ospedale in Fiera, è successo esattamente il contrario, abbiamo ancora soldi da spendere». E sul «passaporto sanitario» ...

Vaccino in Italia: dosi, calendario, piano. Tutte le informazioni

Il vaccino in Italia è ormai realtà. Quante sono le dosi a disposizione? Quando arriveranno? Chi sarà vaccinato per primo? Ecco le risposte ...

Il governatore: «Falso che alcune aziende abbiano ritirato i finanziamenti per l’ospedale in Fiera, è successo esattamente il contrario, abbiamo ancora soldi da spendere». E sul «passaporto sanitario» ...Il vaccino in Italia è ormai realtà. Quante sono le dosi a disposizione? Quando arriveranno? Chi sarà vaccinato per primo? Ecco le risposte ...