Traffico Roma del 28-12-2020 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata e Bentrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi apriamo con un grave incidente avvenuto sulla percorso Urbano dellaL’Aquila chiuso il tratto compreso tra Portonaccio la tangenziale verso il centro città con incolonnamenti a partire già da Tor Cervara uscite consigliate proprio Tor Cervara oppure via Filippo Fiorentini altro incidente in città alla Prenestino Centocelle su via delle Palme all’altezza di via dei Ginepri possibili rallentamenti per il resto la circolazione risulta scarsa sull’intera rete viaria della capitale ricordiamo che da oggi anche il Lazio così come le altre regioni italiane torna in zona arancione per tre giorni poi di nuovo un mini lockdown dal 31 al 3 gennaio quanti giorni arancioni da oggi sino alla 30 dicembre poi ancora il 4 gennaio dalle 5 alle 22 ci si potrà spostare anche senza ...