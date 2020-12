Switch off del digitale terrestre: ecco di cosa si tratta e le date regione per regione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel 2021 inizierà lo Switch off del digitale terrestre che cambierà frequenze per adattarsi al passaggio alle nuove trasmissioni con segnale in 5G. Il nuovo sistema di connessione Internet di cui tanto si sente parlare viaggia infatti sulle frequenze dell’attuale segnale televisivo per questo tutti i canali migreranno al Dvb-T2 Hevc, contro l’attuale Dvb-T1, in modo da liberare spazio di frequenze, necessario per lo sviluppo della rete 5G anche in zone non metropolitane. In concreto, si avrà una qualità delle immagini di gran lunga superiore, perché il nuovo digitale terrestre permette infatti di trasmettere a maggiore risoluzione, a parità di frequenze occupate. Questo comporta però inevitabilmente die problemi di compatibilità con i televisori e i decoder più vecchi, che andranno sostituiti. Chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel 2021 inizierà looff delche cambierà frequenze per adattarsi al passaggio alle nuove trasmissioni con segnale in 5G. Il nuovo sistema di connessione Internet di cui tanto si sente parlare viaggia infatti sulle frequenze dell’attuale segnale televisivo per questo tutti i canali migreranno al Dvb-T2 Hevc, contro l’attuale Dvb-T1, in modo da liberare spazio di frequenze, necessario per lo sviluppo della rete 5G anche in zone non metropolitane. In concreto, si avrà una qualità delle immagini di gran lunga superiore, perché il nuovopermette infatti di trasmettere a maggiore risoluzione, a parità di frequenze occupate. Questo comporta però inevitabilmente die problemi di compatibilità con i televisori e i decoder più vecchi, che andranno sostituiti. Chi ...

