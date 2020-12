Renzi contro Conte | alla fine non sarà un pareggio

Leggi su dire

(Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA – “Dai colleghi che seguono i vari ministri, che ho sentito in questi giorni, la previsione non volge al sereno, anzi il rischio di crisi è assai concreto“, risponde una fonte attendibile del mondo dei portavoce. Al centro c’è lo scontro tra Matteo Renzi, leader di Italia Viva, e il premier Giuseppe Conte. “Renzi fa sul serio- prosegue la fonte- si è spinto troppo oltre, non può perdere la faccia con un clamoroso dietro front, ne va del suo prestigio personale. Se molla, si dimostra inconsistente, con il rischio che anche i suoi comincino a mollarlo, a tornare nella vecchia casa Pd”. Renzi stasera parlerà, farà sapere quali sono le richieste e quali gli indirizzi di Italia Viva per il via libera al programma che poi il premier dovrà presentare a Bruxelles per ottenere i 209 miliardi di risorse.