Nuoto | Simona Quadarella | “Difficile fermarsi per la quarantena e il Covid | sono tornata ad allenarmi per bene”

(Di lunedì 28 dicembre 2020)manderà in archivio un 2020 avaro di gare e di soddisfazione. La campionessa del mondo dei 1500 stile libero a Gwangju (Corea del Sud) in vasca lunga, argento iridato negli 800 sl e tre volte oro negli Europei di Glagow del 2018 (400-800-1500 sl), ha dovuto fare i conti con la pandemia e i suoi effetti., nel suo essere iperattiva, si è dovuta adattare a un contesto mutato drasticamente in brevissimo tempo, ma comunque ha trovato altro per occupare il tempo: dall’allenamento a secco allo studio. Lei, studentessa di Scienze della Comunicazione, non ha solo il target olimpico da centrare, con il desiderio di avere la stessa resa in acqua e potersi fregiare di un altro titolo importante. “Ho sofferto molto lo stop per il lockdown dal momento che nel, specie nelle mie specialità, la continuità ...