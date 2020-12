Neve in Piemonte e Liguria, fiocchi anche in spiaggia. Blocco dei tir in autostrada – Il video (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Neve caduta in abbondanza il 28 dicembre su tutto il Nord-Ovest e sulle zone appenniniche liguri e tosco-emiliane sta provocando forti disagi alla viabilità nel Basso Piemonte. Code e rallentamenti sono segnalati in particolare sulla A26, in direzione di Genova, all’altezza del bivio con la A7. Disagi anche sulla A6 Torino-Savona, dove è entrato in vigore il Blocco dei tir sopra le 7,5 tonnellate diretti a Savona, che devono uscire a Carmagnola. Per agevolare l’intervento dei mezzi spazzaNeve, lo stesso provvedimento temporaneo è stato preso anche su altre tratte autostradali, come comunicato sul sito web di Autostrade per l’Italia nei messaggi di allerta traffico. December 28, 2020 Per quanto riguarda invece i treni, le linee ferroviarie tra ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lacaduta in abbondanza il 28 dicembre su tutto il Nord-Ovest e sulle zone appenniniche liguri e tosco-emiliane sta provocando forti disagi alla viabilità nel Basso. Code e rallentamenti sono segnalati in particolare sulla A26, in direzione di Genova, all’altezza del bivio con la A7. Disagisulla A6 Torino-Savona, dove è entrato in vigore ildei tir sopra le 7,5 tonnellate diretti a Savona, che devono uscire a Carmagnola. Per agevolare l’intervento dei mezzi spazza, lo stesso provvedimento temporaneo è stato presosu altre tratteli, come comunicato sul sito web di Autostrade per l’Italia nei messaggi di allerta traffico. December 28, 2020 Per quanto riguarda invece i treni, le linee ferroviarie tra ...

