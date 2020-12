Napoli, in auto armato di tirapugni: denunciato un 40enne (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della Sezione Polizia Stradale di Napoli, durante i controlli effettuati presso la barriera degli Astroni, procedevano al controllo di una Fiat 600 con il solo conducente a bordo. Alla richiesta dei documenti da parte degli agenti, oltre che dell’autodichiarazione relativa alle motivazione dello spostamento, il soggetto assumeva un atteggiamento schivo e nervoso al punto da insospettire gli operatori. Pertanto, a seguito di una perquisizione personale estesa al veicolo, veniva rinvenuta una noccoliera tirapugni in ferro, dotata di tre spuntoni. Questa, nello specifico, era collocata nel vano porta oggetti della portiera lato guida ed era nella immediata disponibilità del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della Sezione Polizia Stradale di, durante i controlli effettuati presso la barriera degli Astroni, procedevano al controllo di una Fiat 600 con il solo conducente a bordo. Alla richiesta dei documenti da parte degli agenti, oltre che dell’dichiarazione relativa alle motivazione dello spostamento, il soggetto assumeva un atteggiamento schivo e nervoso al punto da insospettire gli operatori. Pertanto, a seguito di una perquisizione personale estesa al veicolo, veniva rinvenuta una noccolierain ferro, dotata di tre spuntoni. Questa, nello specifico, era collocata nel vano porta oggetti della portiera lato guida ed era nella immediata disponibilità del ...

