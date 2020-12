Mirabelli: “Milan? A gennaio deve fare qualcosa. La coperta è corta…” (Di lunedì 28 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco cosa ha detto Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Massimiliano, ex direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco cosa ha detto Pianeta

MilanWorldForum : Mirabelli:'Milan, ecco chi prenderei in attacco' -) - PianetaMilan : #Mirabelli: '#Milan? A gennaio deve fare qualcosa. La coperta è corta...' - MilanWorldForum : Mirabelli:'Milan, ecco chi prenderei in attacco' -) - sportface2016 : #Milan, l'ex ds #Mirabelli: '#Pioli? Bravissimo. Posizionarsi davanti a #Juventus e #Inter non era facile' - MilanLiveIT : ??? Le parole di #Mirabelli anche sui rinnovi di #Donnarumma e #Calhanoglu -