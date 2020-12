Mara Venier spiazza Massimo Ranieri a Domenica In (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il cantante Massimo Ranieri è stato ospite a Domenica In e parla della sua vita e della sua carriera fatta di molti successi. Mara Venier confessa di avere un rimpianto nei confronti di Massimo Ranieri: “Mi spiace non aver avuto una storia con te… Non mi hai mai filato”. Massimo Ranieri torna da Mara Venier a Domenica In e la Venier lo accoglie parlando di lui come “Un vero artista, ogni volta che ti vedo mi emoziono come una bambina”. Poco dopo la Venier confessa tra le risate appunto all’ospite il suo rimpianto: “Mi spiace non aver mai avuto una storia con te, perché l’avrei avuta volentieri. Ma non mi hai mai filato, mi vedevi come una sorellina. Ma ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il cantanteè stato ospite aIn e parla della sua vita e della sua carriera fatta di molti successi.confessa di avere un rimpianto nei confronti di: “Mi spiace non aver avuto una storia con te… Non mi hai mai filato”.torna daIn e lalo accoglie parlando di lui come “Un vero artista, ogni volta che ti vedo mi emoziono come una bambina”. Poco dopo laconfessa tra le risate appunto all’ospite il suo rimpianto: “Mi spiace non aver mai avuto una storia con te, perché l’avrei avuta volentieri. Ma non mi hai mai filato, mi vedevi come una sorellina. Ma ...

infoitcultura : Mara Venier, fuori di sé “Ma pure a Natale rompi le palle?!?”, quello che dice dopo è incredibile - infoitcultura : Mara Venier come la D’Urso, durante l’intervista a Massimo Ranieri dice che …, Ranieri in grande imbarazzo - infoitcultura : Mara Venier e Massimo Ranieri, la frase shock in diretta tv che ha imbarazzato tutti - infoitcultura : Domenica In: Mara Venier chiude l’anno con ascolti top - infoitcultura : Mara Venier dolorante a Domenica In: “Ho avuto un intervento, ho punti sutura” -