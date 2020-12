Manovra 2021: dopo l’ok della Camera, arriverà quello del Senato? I rischi (Di lunedì 28 dicembre 2020) dopo l’esame della legge di bilancio, la quale aveva ottenuto la fiducia lo scorso 23 dicembre, Montecitorio ha appena compiuto un altro passo in avanti verso l’approvazione definitiva della Manovra 2021. Infatti, la Camera dei Deputati ha dato il via libera con 298 voti a favore, 125 contrari e 8 astenuti. Il punto è ora capire quali saranno i tempi per l’approvazione anche in Senato. Vediamo più da vicino. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul Tribunale dei Ministri, cos’è, come funziona e che compito svolge, clicca qui. Manovra 2021: tra tempi ristretti e rischio di esercizio provvisorio Abbiamo appena accennato che ora l’esame spetta a Palazzo Madama. Per ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 dicembre 2020)l’esamelegge di bilancio, la quale aveva ottenuto la fiducia lo scorso 23 dicembre, Montecitorio ha appena compiuto un altro passo in avanti verso l’approvazione definitiva. Infatti, ladei Deputati ha dato il via libera con 298 voti a favore, 125 contrari e 8 astenuti. Il punto è ora capire quali saranno i tempi per l’approvazione anche in. Vediamo più da vicino. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul Tribunale dei Ministri, cos’è, come funziona e che compito svolge, clicca qui.: tra tempi ristretti eo di esercizio provvisorio Abbiamo appena accennato che ora l’esame spetta a Palazzo Madama. Per ...

sabrina_decarlo : #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia ol… - Corriere : Manovra: arriva l’assegno unico per i figli, Cig per autonomi, sgravi per chi assume e ... - okwlor : RT @sabrina_decarlo: #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia oltre… - buonweekend : RT @sabrina_decarlo: #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia oltre… - soniabetz1 : RT @sabrina_decarlo: #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra 2021 Manovra, dalla proroga del Superbonus 110% alla Cig per lavoratori autonomi. Cosa prevede Sky Tg24 Assegno unico 2021: ISEE e figli a carico influiscono sull'importo

Bonus famiglia in Manovra 2021: stanziati 3 miliardi di euro per l'assegno unico per i figli a carico, che va da 200-250 euro con quota variabile ISEE ...

La Manovra passa in Senato, è corsa contro il tempo

Milano, 28 dic. (askanews) - Il premier Giuseppe Conte era in Aula per il voto finale. La Camera ha approvato la manovra di bilancio da 40 miliardi con con 298 sì e 125 no. Dopo la fiducia sul provved ...

Bonus famiglia in Manovra 2021: stanziati 3 miliardi di euro per l'assegno unico per i figli a carico, che va da 200-250 euro con quota variabile ISEE ...Milano, 28 dic. (askanews) - Il premier Giuseppe Conte era in Aula per il voto finale. La Camera ha approvato la manovra di bilancio da 40 miliardi con con 298 sì e 125 no. Dopo la fiducia sul provved ...