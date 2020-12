Mamma e figlia in coma dopo il parto, il padre chiede aiuto per le cure (Di lunedì 28 dicembre 2020) Erano felici e sereni Gabriele Succi e Cristina Rosi, sposati nel settembre del 2013; un lavoro, lei alla Tecnomet di Viciomaggio, un sorriso per tutti, tanta gentilezza e poi, cinque mesi fa, la ... Leggi su lanazione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Erano felici e sereni Gabriele Succi e Cristina Rosi, sposati nel settembre del 2013; un lavoro, lei alla Tecnomet di Viciomaggio, un sorriso per tutti, tanta gentilezza e poi, cinque mesi fa, la ...

In una sua intervista a Verissimo, Alfonso Signorini ha raccontato uno straziante retroscena su sua mamma: le parole che mettono i brividi.

"Caro babbo, ho cominciato a correre per trasmetterti la mia forza contro il Covid"

Una figlia scrive al padre nel giorno di Natale una lettera emozionante, quando finalmente si sono potuti riabbracciare. Il padre è guarito dal Covid dopo due mesi di malattia. "Ciao Dadi, questo è st ...

