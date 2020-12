Magnate del videogioco "Game of Thrones" muore avvelenato a Shanghai

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Lin Qi, presidente e numero uno dello sviluppatore di giochi Yoozoo, noto per ‘of: Winter Is Coming’, è morto misteriosamente il giorno di Natale per avvelenamento. Lo ho detto la polizia di, indicando come principale sospettato uno dei colleghi deldei video, identificato soltanto con il cognome Xu. A 39 anni, Lin Qi aveva un patrimonio netto di circa 6,8 miliardi di yuan (poco più di 1 miliardo di dollari), secondo la Hurun China Rich List, avendo sfruttato al meglio il ruolo di star conquistato nel redditizio mercato cinese dei videogiochi, con un’incursione anche nella produzione cinematografica. Lin aveva fondato Yoozoo nel 2009 e l’aveva guidata con pieno successo in un periodo in cui l’industria dei giochi aveva visto una forte esplosione e cambiamenti ...