LIVE Biathlon, World Team Challenge in DIRETTA: vincono i russi Eliseev/Pavlova, Wierer e Hofer sono quarti a Ruhpolding (Di lunedì 28 dicembre 2020) 20.07: E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 20.05: Arriva un quarto posto dunque per Wierer ed Hofer, con l'altoatesino beffato da Doll per un decimo in questo arrivo allo sprint. Vittoria dunque per la russia, a precedere la coppia teutonica Schempp/Preuss e Doll/Herrmann. 20.02: Vince la russia con Eliseev che chiude davanti a tutti! In seconda piazza conclude Schempp a 7?1, mentre arrivo in volata tra Hofer e Doll per la terza posizione a 25?2. 20.00: Pavlova/Eliseev con un margine di 9?6 su Preuss/Schempp e 33?1 Herrmann/Doll a 33?1. Attenzione Hofer può puntare al podio, in scia al ...

LIVE Biathlon, World Team Challenge in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lukas Hofer puntano al successo

Il programma e la startlist del World Team Challenge 2020 – La presentazione del World Team Challenge 2020 – I precedenti del World Team Challenge Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del World .

