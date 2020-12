La lettera di Zaki dal carcere: «Fate sapere che sono qui perché sono un difensore dei diritti umani» (Di lunedì 28 dicembre 2020) «Buon Natale a tutti i miei colleghi e sostenitori. Fate sapere che sono qui perché sono un difensore dei diritti umani». sono queste le parole consegnate da Patrick George Zaki, studente egiziano dell’università di Bologna detenuto da 10 mesi nel carcere di Tora – senza l’ombra di un processo – a un foglio consegnato alla sua famiglia durante la visita in carcere oggi. A darne notizia sono gli attivisti della campagna Patrick libero su Facebook. «Durante tutta la visita, Patrick ha sottolineato che all’inizio ha pensato di essere stato preso per sbaglio», affermano gli attivisti. E invece ora è certo ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) «Buon Natale a tutti i miei colleghi e sostenitori.chequiundei».queste le parole consegnate da Patrick George, studente egiziano dell’università di Bologna detenuto da 10 mesi neldi Tora – senza l’ombra di un processo – a un foglio consegnato alla sua famiglia durante la visita inoggi. A darne notiziagli attivisti della campagna Patrick libero su Facebook. «Durante tutta la visita, Patrick ha sottolineato che all’inizio ha pensato di essere stato preso per sbaglio», affermano gli attivisti. E invece ora è certo ...

