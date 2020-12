“In classe il 7 gennaio”, il coordinanento dei Consigli d’Istituto chiama assessore Fortini (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il coordinamento regionale dei presidenti dei Consigli di Istituto è in disaccordo con il Governatore De Luca sull’annunciato possibile slittamento della riapertura scolastica prevista per il 7 gennaio. Il portavoce Almerico Ippoliti: “In Campania la curva epidemiologica continua ad appiattirsi ma la ripresa in presenza della scuola sembra destinata a slittare ancora e non se ne comprende il motivo”. Il Coordinamento sollecita la riapertura delle scuole e chiede un incontro all’assessore Lucia Fortini. “Concordiamo con la possibilità che la percentuale degli studenti in presenza, delle scuole secondarie di secondo grado, si attesti al 50% lasciando, comunque, all’autonomia scolastica l’ultima decisione in merito. Siamo però in forte disaccordo con lo slittamento ad altra data, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il coordinamento regionale dei presidenti deidi Istituto è in disaccordo con il Governatore De Luca sull’annunciato possibile slittamento della riapertura scolastica prevista per il 7. Il portavoce Almerico Ippoliti: “In Campania la curva epidemiologica continua ad appiattirsi ma la ripresa in presenza della scuola sembra destinata a slittare ancora e non se ne comprende il motivo”. Il Coordinamento sollecita la riapertura delle scuole e chiede un incontro all’Lucia. “Concordiamo con la possibilità che la percentuale degli studenti in presenza, delle scuole secondarie di secondo grado, si attesti al 50% lasciando, comunque, all’autonomia scolastica l’ultima decisione in merito. Siamo però in forte disaccordo con lo slittamento ad altra data, ...

