Il Paradiso delle Signore non va in onda: Cancellato da Oggi l'appuntamento con la soap di Rai1 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai1 si prende una pausa natalizia e non andrà in onda da Oggi sino a lunedì prossimo, 4 gennaio 2021. Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cambio di programmazione per Il. Ladisi prende una pausa natalizia e non andrà indasino a lunedì prossimo, 4 gennaio 2021.

IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore, Enrica Pintore: 'Non posso stare con la mia famiglia' - MauriNewWorld : RT @MauriNewWorld: @marcomerlino19 @libreidee a fini di Controllo delle masse tramite senso di colpa,finzione del Paradiso,visione Duale de… - celestinoceles7 : RT @MauriNewWorld: @marcomerlino19 @libreidee a fini di Controllo delle masse tramite senso di colpa,finzione del Paradiso,visione Duale de… - Cogitabionda : @umanesimo @Andyesti Parlo dell'opinione generale sulla Cina, non del covid in particolare. Non mi pare sia conside… - giornalemolise : #Bimba di sei anni scrive a Babbo Natale: fai tornare papà dal paradiso? I dipendenti delle Poste le consegnano un… -