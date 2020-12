Ibrahimovic scalpita: due opzioni per il rientro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Leggi anche > Offerte estere in arrivo per Donnarumma Secondo gli aggiornamenti forniti dalla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic starebbe correndo verso il pieno recupero fisico e muscolare. Il ... Leggi su milanlive (Di lunedì 28 dicembre 2020) Leggi anche > Offerte estere in arrivo per Donnarumma Secondo gli aggiornamenti forniti dalla Gazzetta dello Sport,starebbe correndo verso il pieno recupero fisico e muscolare. Il ...

Zlatan Ibrahimovic vuole tornare il prima possibile in campo dopo l'ennesimo infortunio muscolare al polpaccio.

