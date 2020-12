Gregoraci e Briatore, quando i figli sono davvero al primo posto (Di lunedì 28 dicembre 2020) Avranno pure avuto i loro problemi e le loro incomprensioni Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ma quando si tratta di andare al sodo, di pensare al bene della loro famiglia e della serenità di Nathan Falco, i due ex coniugi non hanno dubbi. La showgirl e l’imprenditore hanno trascorso insieme i giorni di Natale e hanno pure condiviso un tenero ritratto familiare su Instagram, per dimostrare che nonostante le divergenze e la fine del loro matrimonio, la priorità assoluta è stata quella di riunirsi per trascorrere le feste in armonia e trasmettere al figlio un senso di unità. Ma c’è di più. Con la loro decisione, Briatore e la Gregoraci hanno lanciato un messaggio, indirizzato soprattutto a Nathan, ma non solo: lui è al primo posto, ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 dicembre 2020) Avranno pure avuto i loro problemi e le loro incomprensioni Flavioed Elisabetta, masi tratta di andare al sodo, di pensare al bene della loro famiglia e della serenità di Nathan Falco, i due ex coniugi non hanno dubbi. La showgirl e l’imprenditore hanno trascorso insieme i giorni di Natale e hanno pure condiviso un tenero ritratto familiare su Instagram, per dimostrare che nonostante le divergenze e la fine del loro matrimonio, la priorità assoluta è stata quella di riunirsi per trascorrere le feste in armonia e trasmettere alo un senso di unità. Ma c’è di più. Con la loro decisione,e lahanno lanciato un messaggio, indirizzato soprattutto a Nathan, ma non solo: lui è al, ...

