GF Vip, Tommaso Zorzi “svela” chi sarà il vincitore del reality (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nell’edizione più complessa e particolare del Grande Fratello Vip, ormai ci si affida anche ai tarocchi. Si rimane nell’ambito ludico, naturalmente, ed è Tommaso Zorzi che decide di divertirsi leggendo il futuro nelle carte ad alcuni amici all’interno della Casa. Tra coloro che finiscono nelle “grinfie” dei suoi momenti di chiromanzia c’è Andrea Zelletta, che sembra essere in un momento difficile della sua permanenza nella Casa. Qualche indizio su cosa potrebbe essere accaduto a Zelletta potrebbe arrivare proprio dalle “previsioni” enigmatiche di Zorzi, che si lascia scappare qualche parola di troppo. Ma non è solo Andrea Zelletta nel centro del mirino: tra le visioni sul futuro di Zorzi, ci sarebbe anche il podio del reality. Andrea Zelletta: cosa è accaduto con Natalia Paragoni Andrea ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nell’edizione più complessa e particolare del Grande Fratello Vip, ormai ci si affida anche ai tarocchi. Si rimane nell’ambito ludico, naturalmente, ed èche decide di divertirsi leggendo il futuro nelle carte ad alcuni amici all’interno della Casa. Tra coloro che finiscono nelle “grinfie” dei suoi momenti di chiromanzia c’è Andrea Zelletta, che sembra essere in un momento difficile della sua permanenza nella Casa. Qualche indizio su cosa potrebbe essere accaduto a Zelletta potrebbe arrivare proprio dalle “previsioni” enigmatiche di, che si lascia scappare qualche parola di troppo. Ma non è solo Andrea Zelletta nel centro del mirino: tra le visioni sul futuro di, ci sarebbe anche il podio del. Andrea Zelletta: cosa è accaduto con Natalia Paragoni Andrea ...

