Death to 2020 | su Netflix il mockumentary di Charlie Brooker

Arriva su Netflix il mockumentary ideato da Charlie Brooker: Death to 2020. Chi meglio di lui poteva raccontarci un anno così catastrofico? Che il 2020 sia un anno da dimenticare, lo stiamo pensando tutti da un bel po'; un susseguirsi di catastrofi e sciagure su scala mondiale da far rabbrividire i più fan più accaniti dei film apocalittici. Charlie Brooker non si è fatto sfuggire l'opportunità di raccontarlo, lui che ha fatto suo il genere distopico con la creazione di una serie come Black Mirror. Questa volta, però, parliamo di un mockumentary (un finto documentario) descritto come "un imperdibile evento comico" e prodotto dallo stesso Brooker in collaborazione con Annabel Jones.

