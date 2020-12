Covid-19, drive-trough per test rapidi fuori al Comando dei Vigili del Fuoco (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una postazione drive-trough per l’effettuazione di test rapidi per il Covid-19, sarà inaugurata domani mattina a Caserta, all’esterno della caserma che ospita il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (via Falcone). L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Corpo, guidato nel Casertano da Sergio Inzerillo, e l’Asl di Caserta diretta da Ferdinando Russo. In particolare il Comando dei Vigili del Fuoco ha messo a disposizione dell’Asl uno spazio esterno al perimetro della caserma ma di pertinenza del Comando, opportunamente delimitato e attrezzato per l’accoglienza della popolazione che dovrà sottoporsi al tampone; gli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una postazioneper l’effettuazione diper il-19, sarà inaugurata domani mattina a Caserta, all’esterno della caserma che ospita ilProvinciale deidel(via Falcone). L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Corpo, guidato nel Casertano da Sergio Inzerillo, e l’Asl di Caserta diretta da Ferdinando Russo. In particolare ildeidelha messo a disposizione dell’Asl uno spazio esterno al perimetro della caserma ma di pertinenza del, opportunamente delimitato e attrezzato per l’accoglienza della popolazione che dovrà sottoporsi al tampone; gli ...

Napoli. I Drive-in per i tamponi gratis chiuderanno il 31: “Usiamoli per vaccinare!”

I drive-in messi a disposizione dal Comune di Napoli per fare gratis i tamponi chiuderanno il prossimo 31 dicembre ma c’è una nuova proposta da parte dell’ente partenopeo: quella di convertirli in cen ...

