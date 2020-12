Carlotta Dell’Isola ha trasgredito a un contratto? Le accuse di Sofia Calesso (Di lunedì 28 dicembre 2020) Carlotta Dell’Isola è entrata da poco come concorrente al Grande Fratello Vip dopo la sua partecipazione come fidanzata a Temptation Island. Entrata nel docu-reality per capire realmente i sentimenti del suo compagno nei suoi confronti, Carlotta si è rivelata una vera e propria bomba esplosiva tanto che, Alfonso Signorini l’ha voluta come nuova concorrente del GF Vip. La sua entrata nel reality però, ha creato un vero e proprio scompiglio sui social e ad accusare la nuova concorrente, è stata Sofia Calesso. Quest’ultima infatti, ha partecipato all’edizione precedente di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, mentre Carlotta a quella condotta da Alessia Marcuzzi. Stando alle parole di Sofia però, Carlotta non avrebbe rispettato il ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 dicembre 2020)è entrata da poco come concorrente al Grande Fratello Vip dopo la sua partecipazione come fidanzata a Temptation Island. Entrata nel docu-reality per capire realmente i sentimenti del suo compagno nei suoi confronti,si è rivelata una vera e propria bomba esplosiva tanto che, Alfonso Signorini l’ha voluta come nuova concorrente del GF Vip. La sua entrata nel reality però, ha creato un vero e proprio scompiglio sui social e ad accusare la nuova concorrente, è stata. Quest’ultima infatti, ha partecipato all’edizione precedente di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, mentrea quella condotta da Alessia Marcuzzi. Stando alle parole diperò,non avrebbe rispettato il ...

Notiziedi_it : Carlotta Dell’Isola non poteva partecipare al GF per via di un contratto? - Lukinoo1518 : @Michiscara @GrandeFratello L altra e Carlotta dell isola - bhgai : Si chiama davvero Carlotta Dell'isola, io pensavo la chiamassero così perché ha fatto temptation island #gfvip - amovevolgave : carlotta dell’isola: mi aspettavo un po’ di più da lei,invece mi ero praticamente dimenticata che era entrata - reinedumondee : Carlotta Dell'Isola alias QuellaDiTemptation Voto: 6 Avevo alte aspettative perché ho guardato TI solo per le sue p… -

