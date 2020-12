Boxe | Garcia vs Campbell in tv | data | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Alla prima grande prova della sua carriera, gli occhi del mondo sono puntati su Ryan, nuova star dellaa soli 22 anni. Imbattuto con 17 ko su 20 vittorie, il californiano di origini messicane è pronto a sfidare il più esperto Luke(20-3) per il titolo interim WBC dei pesi leggeri nella cornice dell’American Airlines Center in Texas. Il match dovrebbe iniziare intorno alle 00:00 della notte tra sabato 2 e domenica 3 gennaio 2021. Potrete seguire l’incontro in diretta esclusiva su Dazn. Dopo la dominante prova contro Fonseca nel febbraio del 2020,è pronto a tornare sul ring. Ma stavolta contro un avversario di ben altro spessore che un anno fa riuscì a resistere dodici round contro il fenomeno Lomachenko. Per gli appassionati diil 2021 offre subito un regalo tutto da ...