12 anni | si accascia e muore Inutile un’ora di massaggi cardiaci e defibrillazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Un ragazzino di 12to al suolo, i soccorritori intenti ad effettuare prima uno, poi un altroo cardiaco e poi ancora con lae ancora… La scena è andata avanti per almenofino a quando anche loro, i soccorritori, si sono dovuti arrendere alla terribile – quanto inconcepibile – evidenza. La tragedia intorno alle ore 15 in via Trieste a Battipaglia, nei pressi di un negozio. La prima ambulanza Humanitas ad arrivare sul posto è stata quella di Eboli ma senza il medico a bordo (a quanto si apprende, oggi non sarebbe proprio entrato in servizio); dopo poco è giunta quella da Salerno con il medico, il professionista abilitato a somministrare i farmaci. Purtroppo entrambe non sono più ripartite. L'articolo ...