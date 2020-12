Tutta l’Europa si vaccina insieme «Uniti per combattere la pandemia» (Di domenica 27 dicembre 2020) l’Europa si vaccina contro il Covid-19 e spera così di poter guardare al 2021 con una ritrovata fiducia. Nel mondo quasi 4 milioni di persone hanno già ricevuto il siero (oltre un milione negli Stati Uniti e in Cina, 800 mila in Gran Bretagna, 700 mila in Russia) e lunedì 27 dicembre tocca ai Paesi dell’Unione europea avviare le proprie campagne di vaccinazione, tutti nello stesso giorno, a simboleggiare l’unità nella lotta al virus. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 27 dicembre 2020)sicontro il Covid-19 e spera così di poter guardare al 2021 con una ritrovata fiducia. Nel mondo quasi 4 milioni di persone hanno già ricevuto il siero (oltre un milione negli Statie in Cina, 800 mila in Gran Bretagna, 700 mila in Russia) e lunedì 27 dicembre tocca ai Paesi dell’Unione europea avviare le proprie campagne dizione, tutti nello stesso giorno, a simboleggiare l’unità nella lotta al virus.

Piu_Europa : Revoca cittadinanza a @robertosaviano perché ha osato criticare Salvini è una offesa a tutta la città di Verona, os… - chetempochefa : 'Lukashenko ha fondato tutta la sua politica sul terrore. La Bielorussia è l'unico paese in Europa dove è ancora in… - paolodecastro : #Brexit ????????finalmente l’accordo ??al traguardo ?? ??Stati Membri allertati da @EU_Commission per probabile incontro g… - AlbSovr : @SommellaRoberto Vorrei fare sommessamente notare che gli inglesi continuano a rimanere a pieno titolo in Europa, s… - ladygold_malfoy : @rakyarte L'ho studiato oggi! Epico come il mio libro di arte dica:'Era il faro di speranza per tutta l'Europa, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta l’Europa È tutto pronto per il “Vaccine day” europeo: domani le prime vaccinazioni in Italia Fanpage.it