Stefano Bettarini e i baci gay al GF Vip: “Il troppo stroppia, non si combatte così l’omofobia”, ira web (Di domenica 27 dicembre 2020) Sta facendo discutere la nuova uscita di Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip. Dopo essersi scagliato solo qualche settimana fa, sempre via social, contro il padrone di casa Alfonso Signorini, ecco che l’ex calciatore torna a criticare le dinamiche del reality e più o meno indirettamente anche i suoi concorrenti. Stefano Bettarini nella bufera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 27 dicembre 2020) Sta facendo discutere la nuova uscita dicontro il Grande Fratello Vip. Dopo essersi scagliato solo qualche settimana fa, sempre via social, contro il padrone di casa Alfonso Signorini, ecco che l’ex calciatore torna a criticare le dinamiche del reality e più o meno indirettamente anche i suoi concorrenti.nella bufera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GoldenNadjia : RT @DoppiaG01: La MERAVIGLIOSA LGBTQ energy di quest'anno la dedico tutta a quel piccolo uomo di Stefano Bettarini, che per chi non fosse a… - Stilinski24_96 : RT @1DFivePromises: Ma che cazzo vuole Stefano Bettarini? #GFVIP - Valsxxxx : RT @DoppiaG01: La MERAVIGLIOSA LGBTQ energy di quest'anno la dedico tutta a quel piccolo uomo di Stefano Bettarini, che per chi non fosse a… - imn0talady : Quando scopro che qualcuno se l'è presa per il bacio tra Tommy e Pierpaolo: Quando scopro che chi se l'è presa è St… - bragatoanna : RT @DoppiaG01: La MERAVIGLIOSA LGBTQ energy di quest'anno la dedico tutta a quel piccolo uomo di Stefano Bettarini, che per chi non fosse a… -