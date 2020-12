(Di domenica 27 dicembre 2020) Caro direttore De Tomaso, una volta non si poteva fare. Oggi, sì. Lo faccio con devozione e interesse: leggo la Gazzetta on line . Mi avvento sul computer con avidità per liberarmi da quello spaesamento che affligge molti di noi emigranti. Il risultato è buono: riesco a seguire la vita regionale e cittadina ...

PietroGrasso : Il #VaccineDay è luce di speranza nell’anno che ci ha tolto tanto. Mi vaccinerò anche io, quando arriverà il mio tu… - AntonelloAnto67 : RT @AntonelloAnto67: @fenice_risorta @501_tot Beh, vedo che state messi sempre meglio, ora citate e prendete ad esempio quello che scrive o… - AntonelloAnto67 : @fenice_risorta @501_tot Beh, vedo che state messi sempre meglio, ora citate e prendete ad esempio quello che scriv… - elerub11 : @mariamacina Visto che e' nei poteri e nella personalita' del Presidente , e' credibile. Sapremo solo in futuro c… - LaGazzettaWeb : Quando il futuro si salda col passato -

Ultime Notizie dalla rete : Quando futuro

La Gazzetta del Mezzogiorno

La mia famiglia quando sono in difficoltà riesce ad aiutarmi ... Per una volta, solo per una volta, sarebbe bello combattere per se stessi, per la nostra terra, per il nostro futuro e non per qualcun ...Gnassi: è il momento della responsabilità, individuale e delle istituzioni. La scienza ci offre l’opportunità di costruire un nuovo futuro ...