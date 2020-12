Pesaro, arriva la zona arancione ma in centro storico tornano i divieti per i pedoni (Di domenica 27 dicembre 2020) Pesaro - tornano i sensi unici pedonali in centro storico nei giorni di zona arancione. Il sindaco Matteo Ricci firma una nuova ordinanza. Vale per i giorni 28-29-30 e 4 gennaio dalle ore 15 alle 20 ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 27 dicembre 2020)i sensi unici pedonali innei giorni di. Il sindaco Matteo Ricci firma una nuova ordinanza. Vale per i giorni 28-29-30 e 4 gennaio dalle ore 15 alle 20 ...

In arrivo 4 medici dalla Protezione civile

Ok l’attivazione dei posti letto, ma poi c’è il nodo del personale. Oggi Marche Nord ha coperto le necessità relative ai 24 posti di terapia intensiva, ma quando si dovesse andare oltre (e si spera al ...

Vaccini, oggi le prime dosi a 35 sanitari Tra loro il volto simbolo della lotta al Covid

Scortati dalle auto delle forze dell’ordine, i vaccini sono giunti – già decongelati – all’ospedale di Urbino e al San Salvatore di Pesaro, dove in 35 tra ... affetta da una malattia genetica grave, ...

